Met camera-op-statief wandelde Adrianus van de Rakt door Oss, maar hij fotografeerde weinig gebeurtenissen

Stille GetuigenOSS - Met het tentoonstellen van de pasverworven foto’s van fotograaf Adrianus van de Rakt (1874-1951) zet het Osse stadsarchief de klok zo’n honderd jaar terug. In de expositie hangen beelden van bekende gebouwen en straten, soms net even anders vastgelegd en met vaak interessante details.

Van der Rakt, die met zijn camera-op-statief wandelde door zijn stad en door zijn tijd, had persfotograaf kunnen zijn, althans als hij meer gebeurtenissen dan gebouwen had vastgelegd. Honderd jaar geleden was er natuurlijk meer dan genoeg waar een krant belangstelling voor had.

Maar een fotograaf kon destijds bij de pers weinig verdienen. Het nieuws werd meer in woord dan in beeld verslagen. Het beeldmateriaal, als dat al werd toegevoegd, werd voornamelijk vervaardigd door tekenaars. Op foto’s waren de persen van de krantenuitgevers nog niet ingesteld.

Toen De Stad Oss nog bij Acket in de Peperstraat gedrukt werd, kwam er sporadisch een foto in de krant. Ook niet toen de krant in 1921 was verkocht aan Het Huisgezin in Den Bosch. Pas toen die Bossche krant in 1924 een nieuwe rotatiepers in gebruik nam, waarop ook De Stad Oss werd gedrukt, verschenen er foto’s in de krant. Niet meteen op de regionale pagina’s maar wel in het tweede en derde katern bij het provinciale en landelijke nieuws.

Foto's voor ansichtkaarten

Adrianus van de Rakt fotografeerde gebouwen en straten vooral met als doel ze als ansichtkaarten uit te geven. Als we zijn collectie stadsgezichten bekijken, zien we ansichten van het interieur van de Grote Kerk (1909), van het oude stadhuis op de Heuvel (1912), van de Villa Josina die eigenlijk Constance heette (1915) en van de H. Hartkerk in de Vlashoek. Van deze in 1921 ingewijde ‘Bloemskerk’ gaf Van de Rakt in 1925 een fraaie, ingekleurde ansicht uit.

Toch is Van de Rakt meer dan een fotograaf van gebouwen geweest. Ook bij bijzondere gebeurtenissen die vroegen om vereeuwiging, kwam hij in actie. Zo plaatste hij in september 1920 zijn camera op het nieuwe voetbalveld van de in juli opgerichte R.K. Voetbalvereeniging O.S.S. aan de Molenstraat bij de hooischuren van boer Welten (nu hoek Gastraat). Daar fotografeerde hij het eerste elftal samen met het bestuur, net voor de eerste competitiewedstrijd tegen (acht spelers van) O.D.I. uit Rosmalen.

Burgemeester H. van den Elzen met familie en gemeentepersoneel bij zijn 12,5-jarig ambtsjubileum in 1930. Foto Adrianus van de Rakt.

Ambtsjubileum burgemeester

In 1930 werd Van de Rakt gevraagd bij het 12,5-jarig ambtsjubileum van burgemeester Van den Elzen. In het stadspark achter het gemeentehuis vereeuwigde hij toen de burgemeester en zijn familie, omringd door het personeel van de gemeente.

Honderd jaar geleden was er in Oss genoeg werk voor een persfotograaf. Het waren de Osse hoogtijdagen van Titus Brandsma die hoofdredacteur was van de krant en succesvol actievoerde voor een openbare leeszaal, voor een H. Hartbeeld op het Walplein, de omzetting van de handelsschool in een HBS. En wat voor fraaie plaatjes waren er te schieten tijdens de ook door Titus Brandsma georganiseerde allereerste Missietentoonstelling in juli 1922 toen Oss een vriendelijke invasie beleefde van 56 missionarissen uit de hele wereld. Slechts één foto daarvan is nu terug te vinden, niet eens bekend door wie die gemaakt werd.

Opening van de Missietentoonstelling in 1922. Vlnr mgr. Van den Boer, burgemeester Van den Elzen, pastoor Bloem de aartsbisschop van Madras, de Bossche bisschop mgr. Diepen en de Bulgaarse bisschop van Nicopolis. Fotograaf onbekend.