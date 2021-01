Met de avondklok van kracht zijn in Oss alleen de snelle scooterjongens nog op straat

Ze omhelst hem alsof de twee elkaar al een jaar niet hebben gezien. En dat terwijl haar grote broer Dilano maar een dagje weg is geweest, even op bezoek bij wat kennissen in Den Bosch. Samen met pa Ed komt de 10-jarige Lindsey hem vlak na half negen ophalen op een uitgestorven station Oss. ,,Nu snel in de auto terug naar Uden", klinkt het. ,,Dan zijn we zeker voor negen uur thuis. Hij had ook een paar treinen later kunnen nemen, maar zo houden we ons nog keurig aan de regels. Precies zoals het hoort.”

Dat laatste lijkt zowat iedereen in de stad zich te hebben voorgenomen. Al een halfuur voordat de avondklok ingaat, is er amper nog iemand in het centrum of bij het station te vinden. De regen en temperatuur maar nét boven het vriespunt nodigen ook bepaald niet uit om op straat te hangen. Alleen de bezorgers van allerhande restaurants en snackbars zijn met hun fietsen en scooters nog zichtbaar aanwezig.

Volledig scherm Bij New York Pizza brandt nog licht © Roy van der Lee/BD

Direct op de bon

,,We hebben vanavond een mannetje of dertien op weg", zegt Simbad Sinanovic van New York Pizza aan de Wal, een van de weinige plekken in het centrum waar achter de etalages volop leven te zien is. ,,Alle bezorgers gaan op pad met een id-bewijs, een eigen verklaring, werkgeversverklaring en hun rooster. Daar staat ook mijn telefoonnummer bij, voor het geval de politie nog vragen heeft. Het is vreemd en voor iedereen even wennen, maar ook hier slaan we ons wel weer doorheen.”

De leegte op straat in Oss is bepaald niet verwonderlijk. Vrijdag kondigde burgemeester Wobine Buijs in een open brief aan haar inwoners al aan dat de tijd van waarschuwen wat haar betreft voorbij is. Iedereen die betrapt wordt op het overtreden van de avondklok of een andere coronamaatregel, vliegt ogenblikkelijk op de bon.

Volledig scherm Een verlaten centrum © Roy van der Lee/BD

Aan de regels houden

Geen loze woorden, zo blijkt al een paar minuten na negen uur. Twee politieauto's maken direct een ronde door het centrum. ,,Het valt me mee hoe rustig het is", zegt een agente als ze de papieren van de verslaggever controleert. ,,Mensen lijken zich aan de regels te houden. Laten we hopen dat dat ook zo blijft als we straks wat langer met de avondklok te maken hebben.”

Volledig scherm Ook het station is uitgestorven. © Roy van der Lee/BD