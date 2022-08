Met de pil ontketende Organon een ware revolutie: ‘Maar nog steeds is er een wereld te winnen’

Nog weinig klachten bij milieu­dienst over irritante pieptoon in Oss

OSS - Er is bij de Brabantse Milieuklachtencentrale pas één klacht geregistreerd over de pieptoon die deze week een aantal bewoners van de Osse wijk Horzak wekte en wakker hield. Het is aan de gemeente of er onderzoek naar gedaan wordt.

5 augustus