Met dik twee ton en een breder programma moet de Groene Engel er bovenop komen

Justitie drijft bekende Osse ondernemer in het nauw met beslagleg­ging op panden

18:43 OSS - De 52-jarige eigenaar van de dertien panden waar het Openbaar Ministerie dinsdag beslag op liet leggen, is al vele decennia een goede bekende in het Osse ondernemerswereldje. Justitie in Den Bosch verdenkt hem van betrokkenheid bij drugshandel.