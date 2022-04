Met fusten gestolen bier scheurde G. over A50: OM verdenkt Wijchenaar van poging doodslag op agenten

Maashorst gaat met hele straat Schaijk in gesprek over omstreden bomenkap

MAASHORST - De gemeente Maashorst gaat met alle bewoners van de Van de Venlaan in Schaijk in gesprek over de omstreden kap van een aantal bomen. Maar heel veel kans dat de oude Robinia’s blijven staan is er niet, daarvoor is de overlast volgens de gemeente te groot.

15 april