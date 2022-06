Met ‘Gruts’ heeft Geffen een eigen glossy: eerste editie ploft komende week op de mat

De eerste uitgave van Gruts is net van de persen gerold. Het blad verschijnt in een oplage van 2.000. Precies genoeg om het in heel Geffen huis-aan-huis te bezorgen. Dan blijven er nog mooi een paar exemplaren over om in de winkel te leggen of op te sturen naar Geffenaren buiten de dorpsgrenzen.

,,Bij mijn schoonouders in Loosbroek zag ik al een paar jaar het blad Dorus liggen", zegt initiatiefnemer Bart Verhagen. ,,En op de een of andere manier blader je zo'n dorpsblad altijd van voor tot achter door. Toen dacht ik: als dit in het kleine Loosbroek kan, dan moeten we dat in Geffen toch ook kunnen?”

Vier keer per jaar

Zo gezegd, zo gedaan. Verhagen verzamelde een klein tiental enthousiaste schrijvers om zich heen, aangevuld met bijna evenveel fotografen. Samen maakten ze een eerste editie van 28 pagina's die woensdag op de mat ploft.

Met een naam als ‘Gruts’ draait het blad uiteraard om de trots op het dorp. Vol met rubrieken over nieuwkomers in Geffen, lokale ondernemers, het oude klooster, opvallende huisdieren en bijzondere clubs. Dat kunnen sportverenigingen zijn, maar evengoed de schoffelploeg van het kerkhof, zoals in de eerste aflevering. Typisch zo'n groep mensen die heel nobel werk verricht, maar waar bijna niemand het over heeft.

De eerste uitgave kwam er mede door een startkapitaal van Dorpsraad Geffen. Vanaf nu wil het blad zichzelf bedruipen met sponsorinkomsten. Verhagen hoopt de club vrijwilligers achter het blad in de komende maanden bovendien nog verder uit te breiden. ‘Gruts’ moet vier keer per jaar verschijnen.