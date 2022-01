Met het WK rolstoeltennis wil Oss zich op de kaart zetten als de stad waar iederéén kan sporten

In de Rusheuvel komen in totaal vijf hardcourtbanen, vergelijkbaar met die op dit moment gebruikt worden tijdens de Australian Open. Vier worden er over de bestaande banen in de tennishal geplaatst. In de reguliere sporthal komt het centre court met een grote tribune. De acht beste heren en dames van 2022 nemen het eerst tegen elkaar op in een poule, daarna volgt een knock-out-fase. Zowel in het enkel- als in het dubbelspel.