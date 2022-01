Met Jan de Rooij liep het ook al verkeerd af

Dat opknappen was niet helemaal goed gegaan. Meneer Verhoeven somde in de krant op wat er allemaal mis was gegaan met zijn huis; hij had loszittende vensterbanken, een gat in de muur, rammelende sponningen en als klap op de vuurpijl bloedspetters op de muur, van de timmerman. Terwijl zijn huis er vóór de renovatie picobello uit had gezien. De schade tikte bijna de 9000 euro aan, schatte hij in. En hij was niet de enige, de bouwers hadden overal in de buurt brokken gemaakt, in sommige gevallen nog ernstiger dan bij meneer Verhoeven. Een beetje als de samenleving na twee jaar corona dus; het rammelt, het piept, en het kraakt en het leven was lang zo leuk niet meer als vóór de renovatie danwel pandemie. Meneer Verhoeven was er dan ook helemaal klaar mee.