Met Knollenkalender houdt Berghem de carnavalsmoed erin

Twee zware explosies en ongekend hoge vlammen: groep jongeren met capuchons op beeld bij grote gasbrand Oss

OSS - De felle brand die woedde bij een gasverdeelstation in Oss is aangestoken. De politie ging al uit van brandstichting en ook omstanders bij de brand zeiden 's nachts dat het vuur ontstaan was door vuurwerk. Een omwonende heeft de daders op camera: een groep van vijftien jongens die uit het aangrenzende park komt lopen en vuurwerk in het gebouwtje steekt.

2 januari