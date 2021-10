Met onthulling kunstwerk is het verhaal van de zusters rond

Verbouwing duurde lang

Al in 2006, toen de zusters na zo’n 85 jaar het klooster verlieten, werd er een werkgroep samengesteld die ter herinnering aan de zusters een kunstwerk zou realiseren. Het duurde lang voor dat de verbouwing van het leegstaande gebouw op gang kwam. Zuster Laetitia memoreerde het in haar toespraak: ,,We hoorden regelmatig van mensen uit Ravenstein dat er niets gebeurde met ons klooster en dat het verloederde.” Zij prees het initiatief van woningbouwstichting Mooiland, die er uiteindelijk 18 appartementen bouwde. Projectleider Maurice van Nistelrooij, die ook de werkgroep ondersteunde, nam de complimenten deze vrijdag gaarne in ontvangst.

Dienstbare zusters

Het klooster is dus eindelijk bewoond en het kunstwerk is gemaakt. Het bronzen object staat precies in het midden van de voortuin die nog wordt aangeplant en draagt de veelzeggende titel ‘Het werk van de Zusters’. De kunstenaar Betsie Schepers van Loon verbeeldde in haar kunstwerk alle activiteiten die de zusters in dienstbaarheid ontplooiden: onderwijs, ouderenzorg en kraamzorg. Het beeld kent geen voor- of achterkant, maar is rondom vormgegeven. ,,Zo is feitelijk het verhaal van de zusters nu ook rond,” aldus de kunstenaar.