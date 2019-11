Met pak rijst gratis op de tribune; TOP Oss voert actie voor voedselbank

Na psychische problemen wil Oss’ theater nu zelfdoding bespreek­baar maken

11 november OSS - Het is een onderwerp waar de meesten in besloten kring al liever niet over praten, laat staan in een volle theaterzaal. Juist dat taboe rond zelfdoding wil De Lievekamp nu doorbreken met de voorstelling Oploskoffie. Die vindt dinsdagavond plaats in het Osse theater.