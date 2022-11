Met Prins Michel en adjudant Jochem een carnaval om nooit te vergeten

Vorig jaar stond prins Michel al te popelen om de scepter over te nemen van prins John en toen gooide corona roet in het eten. Een jaar lang is het enthousiasme bij prins Michel en zijn 41-jarige adjudant Jochem Romme alleen nog maar meer aangewakkerd.

Bekende gezichten in Geffen

Zowel prins Michel als adjudant Jochem zetten zich in het Geffense vaak in voor allerlei dorpsactiviteiten en zijn daarom alom bekend in het Rottenrijk. Prins Michel is getrouwd met Wendy en samen hebben ze drie kinderen, Stan (11), dochters Isa (10) en Roos (7). Hij werkt bij Aspen in Oss op het Quality Control laboratorium en is zeer actief bij de stuurgroep ‘vitale verenigingen’ in Geffen.