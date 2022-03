Meteen een lentegevoel door bloeiende krokussen in Osse Sibeliuspark

Carnaval Snotneuzen leven zich uit op carnavals­bal in Megen

MEGEN - Het is een feest waar snotneuzen wél welkom zijn, zaterdagmiddag in Megen. Voor sommige jonge kinderen is het Snotneuzenbal na twee jaar corona de eerste keer dat ze echt kunnen carnavallen in het stadje aan de Maas.

26 februari