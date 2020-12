Meulendijk maakt De Drie Leliën midden in Heesch vol, na 14 jaar

HEESCH - Veertien jaar na de bouw stroomt De Drie Leliën dan eindelijk helemaal vol. Interieurbouwer Meulendijk, gespecialiseerd in keukens, betrekt de altijd leeg gebleven winkelruimte onderin het appartementencomplex dat werkelijk midden in Heesch staat.

Ze gaan er keukens verkopen, Jeroen en Wilma Meulendijk, precies zoals ze al een kwart eeuw doen aan de Nieuwe Erven. Dat moet zeker ook lukken in het hart van het dorp. ,,Wij willen al een tijdje iets meer in het zicht gaan werken’’, zegt hij. ,,Ergens in het centrum.’’

Zo viel hun oog óók op de al lang leegstaande ruimte onderin De Drie Leliën. Pal naast de inrit van de parkeerkelder en recht tegenover de in Heesch wereldberoemde ‘Chinees’ Hoo Wah. Onbegrijpelijk dat daar nooit iemand begonnen is, vindt Jeroen Meulendijk: ,,Maar juist daarom hebben we er zelf toch ook wat langer over moeten nadenken. Want we hadden dit pand al langer op het oog.’’

Sleuteloverdracht

Na nog eens overdenken is nu de knoop doorgehakt. Er kwam een huurcontract, deze week was de sleuteloverdracht en nu kan het inrichten beginnen. Zeven of acht showkeukens komen er in, schat Meulendijk.

Maar hij moet ook nog een nette vloer leggen en een wc maken, want de ruimte is nog altijd zoals ruimtes direct na de ruwbouw zijn. De planning is daarom wat ruim: ,,Ons doel is om daar eind februari te gaan draaien.’’

Boerenbond en postkantoor

De Drie Leliën verrees in 2005 en 2006 op de plaats waar voorheen de Boerenbond stond, en nog langer geleden het postkantoor van Heesch. De 26 appartementen en vier penthouses waren direct vergeven. De verhuur van de commerciële ruimtes op de begane grond kwam na een aarzelend begin wel op gang. Alleen het achterste deel bleef ongebruikt, veertien jaar lang.