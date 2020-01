‘Mevrouw Vluchteling’ Tineke Ceelen uit Maren-Kessel: ‘Ik word kwaad als mensen niet willen helpen’

Tineke Ceelen is hét gezicht van de Stichting Vluchteling. Ze komt net terug uit Kameroen, maar ze heeft de hele wereld al gezien. Soms vanuit een comfortabel hotel, maar soms is er geen andere optie dan een krakkemikkig bedje met smoezelige lakens. Vroeger in Maren-Kessel fietste ze naar een oude tante om te kijken of die nog wat nodig had, nu moeten er gewapende bewakers mee als ze in een vluchtelingenkamp op bezoek gaat. Die beschermen haar misschien tegen ontvoering, maar niet tegen de krassen die ze op haar hart krijgt van de geknakte levens die ze binnenstapt.