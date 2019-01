MFA Lith omgetoverd tot muziektempel

Onder leiding van Anja van Dinther liet het jeugdorkest horen dat je vrolijk wordt van muziek maken. ,,Alles komt hier aan in de zaal. Iets zachter kletsen dus!", aldus Anja. Dat advies zal ze de jonge muzikanten ook geven tijdens de jeugdmuziekdag op 16 februari, het eerste regionale evenement in de MFA. Het fanfareorkest nam het publiek vervolgens mee op reis naar Het Wilde Westen met 'The Wagon Trail'. ,,Oh, mooi hoor", klonk het uit het publiek.

,,Het is een hele mooie zaal", zei tenorsaxofoniste Anke Lapoutre, ,,de verrassende sluisdeuren komen overal terug in het gebouw. De zijwanden zijn van zachter materiaal voor de akoestiek.” Soms was het even wennen vertelde Saskia Denneboom. ,,Toen de tafeltennisgroep er was, moest de schuifwand dicht en zaten we in een kleinere ruimte.” Het geluid was zowel voor- als achterin de zaal goed, versterking was niet nodig.