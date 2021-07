Michal W. (22) pleegde ontucht met weggelopen 13-jarig Pools meisje in Oss

DEN BOSCH/OSS De Poolse Michal W. (22) pleegde in 2019 in Oss verschillende malen ontucht met een 13-jarig meisje uit zijn thuisland dat was weggelopen van huis. De Bossche rechtbank veroordeelde de man voor het verboden seksueel contact én de ‘onttrekking’ van een kind aan het ouderlijk gezag.

De man kreeg een celstraf van twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank woog in zijn voordeel mee dat de verdachte als ‘jonger dan zijn kalenderleeftijd’ moet worden gezien en dat hij een ‘affectieve relatie’ had met het slachtoffer, waarbij het meisje loog over haar leeftijd.

Lees ook PREMIUM Meisje (13) liep weg van huis en reisde zelfstandig naar volwassen vriend in Oss

Hij betaalde haar reis en gaf haar onderdak

W. leerde het minderjarige slachtoffer kennen in november 2018. Het toen 13-jarige meisje vertelde hem dat ze 15 was. De twee knoopten een intieme relatie met elkaar aan. De verdachte migreerde een jaar later naar Nederland en ging wonen en werken in Oss. Het meisje besloot hem achterna te reizen, zonder toestemming van haar ouders. W. ontving haar, betaalde haar reis en gaf haar onderdak. In de drie zomerweken die het kind bij hem doorbracht, pleegde hij regelmatig ontucht met haar.

Het was niet de eerste keer dat het meisje wegliep van huis. De Poolse politie vond haar al eens terug op een hotelkamer die was betaald door de verdachte. De verdachte gaf zelf aan dat hij ‘een relatie had’ met het slachtoffer. Hij had nooit gedacht dat ‘dit tot problemen zou leiden’. ,,Ik was zo verliefd, dat ik alles geloofde wat ze zei. In Polen zie je wel vaker stellen met een groot leeftijdsverschil.”