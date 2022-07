Michel Kok liet zich niet weerhouden door lichamelijke pech

Opeens is hij daar, op tv. Nietsvermoedend kijkt de familie Kok naar het landelijke partijcongres van de PvdA. Michel, net overleden, had dat zeker ook gedaan, nauw betrokken als hij was bij de partij. Op het podium, daar op de tv, wordt stilgestaan bij de leden die de partij het afgelopen jaar ontvallen zijn: een groot portret van oud-burgemeester en oud-minister Ed van Thijn en pal ernaast, net zo groot, de foto van Michel. Er zijn tranen bij de partijvoorzitter. En ook bij de familie Kok, thuis op de bank in Oss.