Midas Zuiddam voorleeskampioen in Oss: ‘Hij zoog mij mee het verhaal in”

De 11-jarige leerling uit groep 8 van De Korenaer in Oss was blij verrast maar had zich goed voorbereid, vertelde hij na afloop. Hij riep meteen juf Sandra erbij, Sandra Prinsen Geerligs, die niet meer voor de klas staat maar nog wel vrijwillig kinderen begeleidt die op de school meedoen aan de voorleeswedstrijd. De Korenaer neemt de Nationale Voorleeswedstrijd zeer serieus en heeft al vaker winnaars in de regionale voorronde geleverd.



,,We vinden het belangrijk om kinderen, juist ook in de leeftijd van groep 7 en 8, meer aan het lezen te krijgen. En dat lukt, want er doen ieder jaar veel kinderen mee en ze kiezen een boek, bereiden zich voor, zijn er echt fanatiek mee bezig. Tijdens de voorronde op school zoog Midas mij meteen het verhaal in, dat deed hij heel knap en dat heb ik nog niet vaak meegemaakt.’’



Midas Zuiddam koos het boek dat hij voor zijn verjaardag van zijn zus kreeg om uit voor te lezen. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en dat vindt hij sowieso interessant, zegt hij. Midas had in groep 7 ook meegedaan aan de voorronde op school, maar zat toen niet bij de beste drie. ,,Ik speelde toen te veel toneel. Dat heb ik echt afgeleerd.’' Het kostte hem wat moeite om het juiste fragment te kiezen. Iedere schoolkampioen mag maar maximaal vijf minuten voorlezen en zijn stuk was eerst veel langer. Wat moest eruit? Juf Sandra hielp hem daarbij, vertellen ze samen, want ja: ,,Het is een wedstrijd en je bent dan nu eenmaal aan regels gebonden’'.