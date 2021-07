Middelbare school De Singel haalt bijna 2700 euro op voor Dierenopvang Maasland

Column Blijf maar in je groene bed, Maas. Wij komen wel naar jou.

18 juli Was ons, Maas. Dompel ons onder, doop ons, was de ellende er maar af, verfris ons. Maar je hoeft niet naar ons toe te komen, wij komen wel naar jou. Dan kunnen we ook weer weg als we dat willen. Als jij naar ons komt blijf je altijd te lang hangen, en is het na afloop meer bende dan na een feest dat gierend uit de bocht is gevlogen.