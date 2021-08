Mien Schouten-Seegers omringde zich met mensen; op een stille ochtend sprak ze vijf mensen

Één dag heeft ze gewerkt, toen ze als jonge vrouw, nog niet getrouwd, zou gaan dienen bij een gezin in het dorp. Mien moest er luiers van de kinderen uitwassen, en toen ze thuis kwam zei ze tegen haar moeder: “Denk maar niet dat ik daar nog terug ga. Anders ga je zelf maar poepluiers wassen.” Niet dat moederen over zes kinderen geen werken is overigens, ze heeft nog heel veel luiers gewassen. En toen die kinderen het huis uit waren waren er haar zieke echtgenoot, en haar moeder die tien jaar bij haar in huis kwam en verzorging nodig had. Werk genoeg.