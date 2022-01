Mignon telt Turkse tortels en boomkruipers in Heeswijk-Dinther: ‘Vogels herkennen kan iedereen leren’

HEESWIJK-DINTHER – In de ruime tuin van Mignon van den Wittenboer in het buitengebied van Heeswijk-Dinther en op steenworp afstand van natuurgebied de Klotbeek vliegen vogels af en aan. De rijk gevulde zadenkokers, zaadhuisjes en vetbollen in de tuin vormen een feest voor de talrijke vogels.

,,Uiteraard, ik doe er alles aan om het de vogels naar hun zin te maken. Vogels zijn gewend dat het hier rustig is en dat er geen katten of honden rondlopen”. Ze wijst naar een zadenkoker van een meter lang. ,,Die hebben ze in twee dagen leeg”.

Vanuit haar woonkamer heeft Van den Wittenboer, bestuurslid van Vogelwacht Uden en in het dagelijks leven beheerder van Natuurcentrum De Maashorst, bijna een panoramisch uitzicht over haar tuin. In korte tijd herkent en telt zij tientallen vogels, waaronder veel meesjes.

Ze legt uit: ,,Het hoogste aantal vogels dat je tegelijk ziet, die moet je tellen. Doe je dat niet, dan tel je misschien vogels dubbel. Ook vogels die overvliegen of die je bij de buren ziet, mag je niet meetellen. Aha, daar zie ik een Turkse tortel en daar een boomkruiper”. Van den Wittenboer schudt de vogelnamen uit haar mouw. ,,Vogels herkennen is niet moeilijk. Dat kan iedereen leren. Het gaat mij gemakkelijk af, maar ik kan bijvoorbeeld nog geen twee automerken uit elkaar houden”, lacht ze.

De natuur in

De Nationale Tuinvogeltelling trekt steeds meer deelnemers. Vorig jaar zelfs een record van bijna 200.000. Van den Wittenboer: ,,Zeker in deze coronatijd willen mensen graag de natuur in. Vogelen is heel laagdrempelig. Je gaat naar buiten en je kunt beginnen. Op internet vindt je alles wat je moet weten. Leuk ook dat mensen op deze manier worden geënthousiasmeerd. Omdat de telling altijd rond deze tijd word gehouden, kun je afname en toename zien van de vogelsoorten. Het kan zijn dat de merel dit jaar gaat dalen op de ranglijst. Onder merels heerst een virus en er zijn al veel dode merels gevonden. Hier valt dat best nog mee.”

In een half uur tijd telt Van den Witteboer 34 vogels, waaronder veel kool- en pimpelmezen, Turkse tortels, vinken en huismussen. Helemaal tevreden is ze niet met het resultaat: ,,Vorig jaar telde ik zo’n twintig soorten en ook grotere aantallen. Als ik straks of morgen een sperwer zie of nog mooier een middelste bonte specht, dan begin ik gewoon opnieuw met tellen”.

‘Alles heeft zijn functie’

Van den Wittenboer, vogelaar vanaf haar tiende, heeft een groot hart voor vogels en de natuur. ,,De natuur zit zo mooi in elkaar. Afgelopen drie jaren bijvoorbeeld had ik een nest met bosuilen. Het eerste jaar at een havik de jongen op en het tweede jaar een steenmarter. Pas het derde jaar zijn de jongen uitgevlogen. Maar ja, als alle bosuilen groot worden, komen er teveel en een havik en steenmarter moeten ook eten. Dat vind ik het mooie van de natuur: het houdt alles in stand en alles heeft zijn functie”.

Tijdens de telling wijst ze naar een grote foto aan de muur, waarop twee ijsvogels. ,,Die vogel zullen we vandaag niet zien. Voor die foto zat ik 60 uur in een camouflageboerka bij Zwanenburg in Dinther. ,,Tja, af en toe moet je geluk hebben. Zo’n foto maakt ik nooit meer. Dat is once in a lifetime”.