Mijlpaal voor Vos Logistics op De Geer

Eerste Osse Oranjefes­ti­val bij Herpinia

10:44 HERPEN/OSS - Bij voetbalclub Herpinia in Herpen wordt zaterdag 24 april het eerste Oranjefestival in de gemeente Oss gehouden. Tijdens dit Oranjefestival, dat de Herpense club samen met de KNVB opzet, kunnen jongens en meiden ontdekken of voetbal een leuke sport voor hen is.