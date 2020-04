Mike, een couveusekindje in Bernhoven in coronatijd

Grote broer Dylan is helemaal verliefd. Verliefd op zijn nieuwe broertje Mike, die eindelijk thuis is. Dylan (5) kon zijn broertje door de coronacrisis al die weken namelijk maar één keer in het echt zien. Alleen toen Mike net geboren was, mocht hij even langs komen. Toen waren de coronamaatregelen nog niet zo streng. Daarna zag hij zijn broertje alleen nog maar via een schermpje. Mocht hij niet meer met papa en mama mee naar Mike.