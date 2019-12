Milco Abrahams springt naast WK-prijzen: ‘Foute sprong gaat toch in je hoofd zitten’

Toch keerde Abrahams, die tien keer per week traint bij Flik Flak in Den Bosch en Turnoss in Oss, begin deze week met een goed gevoel terug in Nederland. Niet perse vanwege zijn prestaties, wel omdat hij een ervaring rijker is. Het WK in Tokio was zijn eerste wereldkampioenschap voor senioren. ,,Ik heb veel nieuwe internationale vrienden gemaakt en ontzettend veel geleerd", zegt hij.



Aan de rand van de trampoline zag hij hoe de absolute wereldtoppers nagenoeg perfecte sprongen maakten. Mede door de zenuwen die door zijn lijf gierden, maakte hij die perfecte sprongen zelf niet. Abrahams had naar eigen zeggen meer last van zweethanden dan normaal. ,,Zo'n groot toernooi doet toch iets met je."