Milieudienst legt bom onder bejubeld dorpsvuurwerk in Reek

‘Mortier­bom­men’ gevonden in huis Hees­wijk-Din­ther: ‘Zwaarste soort illegaal vuurwerk dat er is’

14 december HEESWIJK-DINTHER - De politie heeft vrijdagmiddag ‘mortierbommen’ gevonden in een huis in Heeswijk-Dinther. Bij de vondst van het illegale vuurwerk zijn twee mannen van 42 en 60 jaar aangehouden. Dit is de meest zware soort illegaal vuurwerk.