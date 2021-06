Milieudienst onderzoekt vernieling dassenburcht Oss, GroenLinks stelt vragen

OSS - Is de dassenburcht in het Osse Keltenbosje inderdaad moedwillig vernield en wie is daar dan verantwoordelijk voor? Met deze vragen gaat de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) donderdag op pad. De dienst reageert op een melding van stichting Das & Boom.

De vernielde dassenburcht ligt vlak bij een lap grond waar een zonnepark staat gepland. Solarpark De Mun moet het eerste grootschalige project voor het opwekken van zonne-energie in de gemeente Oss worden. Das & Boom en de lokale afdeling van IVN zijn tegen dit project, omdat het ten koste zou gaan van de dassen die daar hun voedsel vergaren. Tijdens een rechtszaak tegen de door de gemeente verstrekte omgevingsvergunning meldde onderzoeksbureau Royal Haskoning dat er geen spoor dassen op het terrein te vinden was. De burcht in het Keltenbosje lijkt onbewoond.

Volgens Das & Boom is de kunstburcht die de gemeente zeven jaar geleden aanlegde voor de dassen inderdaad niet bewoond. De dieren hebben pal ernaast een nieuwe gegraven. Die burcht lag in de bosrand, maar is met grof materieel vernield, constateert Das & Boom. Omdat het om een beschermde diersoort gaat, is er melding gedaan bij de provincie als bevoegd gezag. Die schakelt nu de ODBN in voor onderzoek.

De Osse raadsfractie van GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partij wil weten of de gemeente ervan op de hoogte was dat er naast de kunstburcht een natuurlijke dassenburcht was gegraven en of tijdens de rechtszaak al duidelijk was dat deze was vernield.