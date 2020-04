Milieustraat Oss breekt eigen record met 1.326 bezoekers op één dag

Column Dag Spin, ik wil de poten uit dat lelijke coronabol­le­tje trekken

11 april COLUMN - De lente was losgeknetterd deze week en ik sloot me aan bij het leger avondwandelaars. Het liedje Dag Spin dat sinds ik het voor de eerste keer hoorde zich als een oorwurm in mijn hersenpan genesteld had, verliet mij ook nu niet. Alle mensen uit mijn aangeharkte vinex die overdag druk waren geweest hun schuttingen te schuren en hun grindtuin te stofzuigen, dachten er hetzelfde over.