Militaire helikopters oefenen met laagvliegen boven de Maas tijdens ‘Cold Storm’

Kabelski­baan, beachclub of binnen­speel­tuin: er zijn volop ideeën voor Geffense Plas

16 oktober OSS/GEFFEN - Een attractiepark voor de jeugd als Hemelrijk in Volkel? Een evenementenpark voor jong-volwassenen als Aquabest? Of toch liever een laagdrempelig restaurant met terras als Bomenpark in Heesch? Nu de gemeente Oss weer de volledige zeggenschap krijgt over de Geffense Plas zijn de opties legio. Ondernemers staan te trappelen.