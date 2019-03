Miljoenenschip van Heesen Yachts in Oss duikt op in witwasoperatie

Kiepenrij­ers-op­tocht in Macharen van het kaliber ‘klein maar fijn’

5 maart MACHAREN - Met de allerjongste Kiepenrijerkes - de peuters van kinderdagverblijf 't Heuveltje - langs de route als veredelde juryleden mét soepstengel én geluidwerende koptelefoons kreeg Macharen een ochtend later dan gepland in meerdere opzichten een optocht van het kaliber ‘klein maar fijn’. Door de harde wind op maandag was de carnavalsvereniging genoopt de stoet van bijna twintig loopgroepen, individuelen en wagens een dag later alsnog de route door het dorp te laten lopen.