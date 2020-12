Miljoenentruck Postcodeloterij geen voorbode voor straatprijs in Oss of Veghel

YouTubers bouwen feestje in Osse Lievekamp met Chef'Speci­al en Ron Boszhart

8:42 OSS - Een knotsgekke potpourri van razendpopulaire gamers, een minstens zo populaire band, een bekende tv-presentator en een rijzende ster in de cabaretwereld. Samen boetseerden ze woensdagavond een show in een verder verlaten theater in Oss.