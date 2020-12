Miljoenentruck Postcodeloterij geen voorbode voor straatprijs in Oss

Op de sociale media verschijnen steeds meer foto’s van mensen die de truck met in reuzencijfers het getal 54,9 miljoen in Oss hebben waargenomen. De vrachtwagen is gezien op de Saal van Zwanenbergsingel, op de Oostwal, op de Singel 1940-1945 en in de Molenstraat. Maar meer dan passeren doet de truck niet.

Sterker nog, als vrijdagochtend de trekking van de winnende postcodes is, verdwijnt de uitslag direct in een kluis en blijft de truck in de garage. Dit om een toeloop van publiek naar de gouden plek te voorkomen. ,,We balen er ontzettend van dat het dit jaar zo moet, maar gezondheid staat voorop”, verklaart Renee Oudenaarden, persvoorlichter van de Postcodeloterij. Wanneer wel bekend wordt gemaakt waar de miljoenen neer dwarrelen, is voorlopig ongewis.