Minima in Oss blijven met grof afval zitten

Brabantse kinderen leren én koken met Keukenkan­jers

17 februari VEGHEL/DEN BOSCH - Hoe komen de wortels, spruitjes en karbonaadjes op mijn bord? En hoe kan ik voorkomen dat er voedsel in de vuilnisbak verdwijnt? Dit soort vragen komt aan bod bij het nieuwe project Keukenkanjers, waarbij kinderen op basisscholen in Noordoost-Brabant lessen krijgen over voedsel. En ook zelf gaan koken.