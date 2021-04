Minimaal 65 gezinnen in Oss dupe van toeslagenaffaire

Opmerkelijk is dat het aantal registraties van Osse gedupeerden bij de Belastingsdienst begin februari nog op 34 stond en daarna dus nog bijna is verdubbeld. Wethouder Kees van Geffen verklaart dit door de omvangrijke aandacht in de media voor deze affaire.

Oss heeft begin december 2020 een speciaal meldpunt ingericht voor gedupeerden van de toeslagenaffaire in de kinderopvang. Daar hebben zich sindsdien vijftien inwoners gemeld. ,,De meeste mensen hebben vragen of meldingen die we doorgeleiden naar het speciale serviceteam dat de Belastingdienst hiervoor heeft ingesteld", meldt wethouder Kees van Geffen aan de gemeenteraad. ,,Sommige mensen bellen alleen maar om hun boosheid op de overheid te uiten.”

Niet gekort op uitkering

De gemeente Oss probeert de slachtoffers van de affaire zoveel mogelijk naar de juiste balies te geleiden. Verder wordt er waar mogelijk bijgesprongen met bijzondere bijstand. In één geval is er iemand gecompenseerd voor de kosten van rechtshulp die gemaakt zijn in de strijd tegen de Belastingdienst. Andere mensen zijn door alle ellende in de bijstand terecht gekomen en vragen zich af of hun uitkering in gevaar komt als ze 30.000 euro compensatie op hun rekening gestort krijgen. ,,Het antwoord daarop is: nee”, schrijft Van Geffen aan de raad.