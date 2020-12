Minister De Jonge brengt werkbezoek aan opslag coronavaccin bij Movianto in Oss

Met Fides heeft één oude dokters­prak­tijk in Heesch weer een gebruiker

19 december HEESCH - Als eerste en mogelijk enige van de vier voormalige dokterspraktijken ‘aan huis’ in Heesch heeft die aan de Schoonstraat een nieuwe, min of meer publieke functie gekregen. Het Heesche kantoor Fides Bedrijfsadvies is er deze maand neergestreken.