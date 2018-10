Minister Nieuwenhuizen: Fabrikant Stint geeft gevraagde informatie niet

CD Kiosk in Oss versiert optreden van Björn van der Doelen in winkel

15:26 OSS - Gewoon vragen. Op die manier hengelde Maurice Tonies van de CD Kiosk in Oss Björn van der Doelen binnen voor een optreden in zijn kleine platenzaak in het Osse centrum. Van der Doelen geeft er op zaterdag 19 januari een gratis optreden van een uur.