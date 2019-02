Minister Slob bezoekt door spoordrama getroffen school in Oss: ‘Veel respect voor jullie inzet en zorg’

De minister, verantwoordelijk voor onder meer basis- en voortgezet onderwijs, nam zelf het initiatief voor het bezoek. ,,Het was heel informeel", zegt directeur Peter Janssen. ,,We hebben elkaar de hand geschud en samen met het bestuur van de scholenkoepel een halfuurtje gepraat. Vooral over de manier waarop we als school door deze vreselijke periode proberen te komen. Het ene moment gaat dat wat beter dan het andere.”

‘Mooi dat hij zijn betrokkenheid laat zien’

Ruim twee weken na het ongeval vond bij theater de Lievekamp een herdenkingsbijeenkomst voor de jonge slachtoffers plaats. Slob was daarbij aanwezig, maar tot een ontmoeting met schooldirecteur Janssen kwam het toen niet. De minister is de school echter niet vergeten, zo bleek maandagmiddag wel ,,Hij was erg geïnteresseerd, had alle interviews in de kranten ook gelezen. Mooi dat een minister op deze manier zijn betrokkenheid laat zien.”



De Korenaer heeft vooraf bewust geen ruchtbaarheid aan het bezoek gegeven.