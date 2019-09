‘Minister wist dat stint niet deugde’, Tweede Kamer verbijsterd

RTL Nieuws meldt dat bij de keuring van de stint verkeerde eisen zijn gebruikt. Hoewel keuringsinstantie RDW en de toenmalige minister daarvan wisten, is de stint in het voorjaar van 2011 toch de weg op gegaan. Van Nieuwenhuizen was daarvan op de hoogte, maar hield het document met daarin de verkeerde eisen achter voor de Tweede Kamer.

‘Geen fraai beeld’

Dit terwijl de Kamer na het ongeluk met de stint in Oss vorig jaar juist vroeg om alle documenten over de keuring van de stint. Partijen willen dan ook uitleg. ,,Dit is geen fraai beeld. Deze handelwijze van het ministerie destijds vraagt opnieuw om uitleg van de minister”, aldus CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma. ,,Je moet ervan op aan kunnen dat veiligheid een absolute prioriteit is bij de toelating van dit soort voertuigen.”

Fabrikant

Ook de fabrikant van de stint zou door de minister niet op de hoogte zijn gesteld van de eisen. Pas dit voorjaar kreeg de fabrikant een brief van de minister waarin stond dat het voertuig in 2011 niet aan de goede eisen was getoetst. Ook deze brief werd nooit openbaar gemaakt.

Spoorwegdrama