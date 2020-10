Minister zet handtekening voor aanpak files op A50 tussen Oss en Ewijk

Naar verwachting wordt in 2022 een knoop doorgehakt over de beste oplossing. Het duurt vervolgens nog tot 2026 voor de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Overigens houden Rijk en provincies met hun gereserveerde budget rekening met de duurste variant en dat is een complete verbreding tot drie rijstroken in beide richtingen.

De A50 tussen Oss en Ewijk staat landelijk in de top 15 van trajecten die het meeste economische verlies geven door opstoppingen. Het traject Ewijk-Bankhoef staat op plek 12 in de file-ranglijst van 2019. Omdat automobilisten andere routes kiezen om de files te ontwijken ontstaan er weer problemen op provinciale en andere wegen in de omgeving.