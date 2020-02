Ministers op het matje over stort afvalstof bij Lith na onder protest afgegeven vergunning

Meest besproken bomen van Heesch blijven zeker nog tot de zomer staan

8:06 HEESCH - De met kap bedreigde eiken aan de Graafsebaan in Heesch blijven in elk geval nog tot aan de zomervakantie staan. Tot die tijd kan de reconstructie van de hoofdstraat, die al voor tachtig procent klaar is, niet verder. De bezwarenprocedure is namelijk nog niet afgerond.