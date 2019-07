Mishandeling vriendin levert Berghemnaar twee weken cel op

DEN BOSCH/BERGHEM - Een 23-jarige man uit Berghem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken voor de mishandeling van zijn vriendin in Den Bosch. Daar kwamen nog eens acht weken bij, omdat hij nog in de proeftijd van een oude straf liep.

Het slachtoffer had zelf geen aangifte gedaan van de mishandeling. In eerste instantie stelde ze dat haar vriend helemaal niet had geschopt of geslagen. Later zei ze dat 'het geen pijn had gedaan'. Dat was wel nodig voor een veroordeling voor mishandeling.

Quote Ouders hebben het gevoel dat ze hem steunen Reclasseringsmedewerker

Niet aannemelijk

Politierechter J. Elagab volgde het Openbaar Ministerie. De aanklager stelde dat het niet aannemelijk was dat de klappen, die door een getuige waren gezien, geen pijn hadden gedaan.

De verdachte liep op 19 april, toen hij in de fout ging, nog in een proeftijd en stond onder toezicht van de reclassering. De grote vraag voor de rechter was nu of ze dat toezicht zou beëindigen en de man een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf zou laten uitzitten.

Diplomatiek

De Berghemnaar woonde bij zijn ouders. ,,Zij hebben het gevoel dat ze hem steunen”, zei een deskundige van de reclassering diplomatiek. ,,Hij wordt er goed verzorgd.” Liever had ze gezien dat de man het ouderlijk huis verliet en begeleid ging wonen. De deskundige gaf aan dat de Berghemnaar ongemotiveerd was voor gedragsverandering. De man had een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

Was er dan niets positiefs over hem te vermelden, vroeg de rechter. Toch wel. Aan het begin van het jaar had de 23-jarige man een paar maanden betaald werk. Het ging toen beter en kwam hij op afspraken opdagen. Maar van de ene op de andere dag zag hij het niet meer zitten. Het werk was een te laag niveau en hij stopte ermee.

Energie gestoken