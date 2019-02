Mislukte moordaanslag op Osse Bianca: justitie eist 12 jaar cel en tbs

Onder het voorwendsel dat hij een lespakket wilde boeken bij de rijschool van Van der H. kwam de schutter 's avonds binnen in haar huis aan de Narcishof in Oss. Snel na aankomst richtte hij zijn pistool op de rijschoolhoudster. De kogel schampte de onderarm van de vrouw, daarna haperde het pistool en maakte de schutter zich uit de voeten. ,,Ze heeft alle geluk van de wereld gehad, ze is letterlijk aan de dood ontsnapt”, sprak officier van justitie Caroline Krol.

‘Gevonden pistool was de sleutel’

F. kon worden gelinkt aan de poging tot moord toen hij op 16 april 2015 werd aangehouden in Duitsland. In zijn auto werd een pistool gevonden zonder patroonmagazijn. Na de mislukte moordaanslag bleef in de woning van Van der H. een patroonmagazijn achter, precies zo één als in het gevonden pistool paste.

Justitie heeft ook camerabeelden uit de Utrechtse zaak waar F. daags voor de moordaanslag een mobiele telefoon zou hebben gekocht. Samen met verklaringen van Osse buurtbewoners dat ze daags voor de moordaanslag een kale, stevige man hebben zien rondlopen, leidt dat volgens justitie tot de conclusie dat F. de schutter was.

F. handelde in opdracht

Justitie denkt dat Marco F. , in het bezit van een ‘imposant strafblad’, in opdracht handelde. In februari 2018 werd Martien Reuvers aangehouden als mogelijke opdrachtgever, maar wegens gebrek aan bewijs moest die korte tijd later weer worden vrijgelaten. Reuvers werd door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor de moord op Hans van Geenen, de toenmalige man van Bianca van der H. Rijdend over de A73 bij Nijmegen werd Van Geenen in 2008 doorzeefd met kogels. Martien Reuvers en zijn neef Toon werden in hoger beroep vrijgesproken.

Officier van justitie Krol stelde vrijdag dat Reuvers ook een motief zou hebben om Van der H. uit de weg te ruimen: in een (nooit gepubliceerd) boek zou ze háár verhaal willen vertellen over de moord op haar man. In zijn verhoren bij de politie veegde Reuvers alle verdenkingen van de tafel als 'bullshit’, zo voegde Krol daaraan toe.

Contact met Reuvers

F. wilde vrijdagmorgen niet zeggen of hij Reuvers kent. Volgens justitie hebben de twee wel regelmatig contact met elkaar gehad. Na de mislukte moordaanslag probeerde F. als eerste Reuvers te bellen. Op het achtergebleven patroonmagazijn is volgens justitie ook dna van Reuvers gevonden.

Bij zijn aanhouding in Duitsland verklaarde F. dat hij informatie had over ‘verschillende moordzaken’ in Nederland. Daar zou hij ook de opdrachtgever van kunnen noemen. Later wilde hij daar niets meer over verklaren. In 2016 werd F. veroordeeld tot dertig maanden cel en tbs, onder meer voor een gewapende overval op een winkel in Holten.

‘Je hebt mijn leven wel kapotgemaakt’

In haar slachtofferverklaring stelde Bianca van der H. dat ze tot op de dag van vandaag nachtmerries heeft. Ze wendde zich rechtstreeks tot F.: ,,Je hebt me mijn leven niet af kunnen nemen, maar je hebt het wel kapotgemaakt. Het was een laffe daad, en dat allemaal voor een paar rotcenten. Je verdient de tbs-titel, je hoort niet in deze maatschappij thuis.” De Osse vrouw claimt een schadevergoeding van ruim 70.000 euro, onder meer vanwege de beveiligingskosten die ze daarna moest maken en vanwege de beëindiging van haar rijschool. ,,Alles wat ik had opgebouwd, ben ik kwijt.”

Kitty Oomen, advocaat van Marco F., verwijt het Openbaar Ministerie een 'tunnelvisie’. De bewijzen dat de Limburger de man was die Bianca van der H. wilde doodschieten, zijn volgens haar veel te mager. Oomen wees ook op de verschillende verklaringen die Van der H. bij de politie heeft afgelegd over de mogelijke schutter.