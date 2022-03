Modderige biggenmarkt in het ‘minste buurtje’ van Oss werd overdekt

Stille GetuigenOSS - Het stapeltje plannen, ooit gemaakt om het centrum van Oss te verfraaien, is onlangs weer iets hoger geworden. Het nieuwe voornemen is nu om van de Heuvel en de Heuvelstraat een groene promenade te maken met hellende grasperkjes, bomen en geveltuintjes. Of het wat wordt, is opnieuw de vraag, maar aan ambitie is zoals gebruikelijk geen gebrek. Zoals evenmin bij de bedenkers van het vooroorlogse plan om de Varkensmarkt te overkappen.

Er zijn in de achterliggende honderd jaar legio plannen gelanceerd om het centrum van Oss te verfraaien, om er een beter winkelgebied van te maken of om het woongenot te vergroten. Maar de ultieme metamorfose waarop iedereen trots kon zijn, is nooit gekomen. Het zoeken naar nieuwe uitdagingen ging dus door, ook voor andere delen van de stad zoals onlangs nog voor het project Raadhuislaan-Noord (Maasvallei). Een van de daarvoor gemaakte, maar niet uitverkoren ontwerpen (van Jacq van der Pas, Michael Nefkens en Erik Elemans) voorzag onder andere in een met glas overdekte wandelboulevard. Zoiets zou een eeuw geleden ook voor de Varkensmarkt een welkome oplossing zijn geweest.

Lees verder onder de foto: Buurtje waar ‘gespuis’ woonde



Volledig scherm De grote Osse biggenmarkt in vol bedrijf (jaren dertig) © John van Zuijlen

Bouwvallige huisjes

Het was vanwege de beestenmarkt meestal een rotzooi op de Varkensmarkt. Bovendien stond het straatje tussen de Heuvel en de Koornstraat, evenwijdig aan de Peperstraat, bekend als ‘het minste buurtje van het dorp’ waar ook ‘allerlei gespuis’ woonde. Er stond een tiental bouwvallige huisjes, aan één kant van de straat, waar tussen 1805 en 1831 ook de joodse synagoge gevestigd was. Er waren clandestiene cafeetjes en er vonden veelvuldig vechtpartijen plaats in het verfoeide straatje in de hoek van de Heuvel. In 1917 bracht een twintigjarig meisje dat bevallen was in het ‘volkslogement’ De Meierijsche Kar in radeloosheid haar kindje om waarna ze het op de Varkensmarkt begroef.

Een grote modderpoel

Maar de Varkensmarkt was natuurlijk van oudsher de plaats van de wekelijkse varkens- en biggenmarkten. Dan veranderde de nog onbestrate Varkensmarkt in één grote modderpoel. In 1856 werd in het Gemeenteverslag aangetekend dat de Varkensmarkt ‘eindelijk’ in orde gemaakt was. Een voorlopige oplossing zoals later bleek want in 1882 werd de nog steeds modderige Varkensmarkt tenslotte bestraat.

Lees verder onder de foto: Biggenmarkt Oss was een van de grootste van het land

Volledig scherm De Varkensmarkt gezien vanaf de Heuvel met op de achtergrond het in 1965 afgebroken ‘volkslogement’ De Meierijsche Kar. © Stadsarchief Oxs

‘Verplaatsbare overdekking’

De biggenmarkt van Oss was een van de grootste van het land met een aanvoer van ruim veertigduizend biggen in 1925. Toen stelde het raadslid Welten voor om de Varkensmarkt te overkappen. Het plan raakte op de achtergrond tot het raadslid M. van Erp er in 1927 op terugkwam. Toen kwam er schot in de zaak. Op 30 augustus 1927 gaf de raad met instemming van de marktcommissie, groen licht voor een ‘verplaatsbare overdekking’. Kosten 664 gulden. Vier gemeentewerkers waren iedere dinsdag twee uur bezig het met het opbouwen van deze ‘tent’ en twee uur met het afbreken ervan.

Lees verder onder de foto: Maaien van de hellingen zal nog wel een ‘dingetje’ worden

Volledig scherm Kadastrale kaart van het Osse centrum uit 1832 met (boven) evenwijdig aan de Peperstraat, de Varkensmarkt. © John van Zuijlen

Deze aanpak was geen lang leven beschoren. Soms stonden de biggenmanden ook op de Heuvel en het werk aan deze ‘partytent’ was ook niet gering. Zoals ook het maaien van de toekomstige hellende grasperken in de beoogde Heuvelpromenade nog wel een ‘dingetje’ zal worden.