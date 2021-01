Modern restaurant in oudste herberg van Oss: ‘Een weergaloos pand’

,,Een weergaloos pand.” Robin Wijnen is helemaal in zijn nopjes met de plek waar hij samen met zijn kompanen restaurant Quisine gaat vestigen. ,,We zoeken voor onze formule naar gebouwen met een verhaal. En dit is een fantastisch voorbeeld. Hier zit zoveel geschiedenis in.” Terwijl het centrum van Oss al weken uitgestorven is door de landelijke lockdown ziet Wijnen al voor zich hoe Quisine over een paar maanden zijn deuren opent. ,,We willen dit gebouw teruggeven aan de Ossenaren. Het onzichtbare zichtbaar maken.”