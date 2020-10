Moeder doodgestoken Rik van de Rakt krijgt toch gesprek met burgemeester Oss

Ruzie in Osse woning: politie treft ‘aanzien­lij­ke hoeveel­heid’ harddrugs aan

13 oktober OSS - De politie heeft per toeval een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ harddrugs aangetroffen in een woning aan de Dokter Hoebenstraat te Oss. Ze was daar naar aanleiding van een ruzie.