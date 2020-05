Moeder stemde met oogbeweging in: Anna (19) uit Oss praat bij Beau over verwoestingen door corona

Timmerman uit Lith sloeg drie vrouwen tegen de vlakte in Nistelrode

11:40 DEN BOSCH/NISTELRODE - ,,Het was drie tegen een. Ik heb me alleen maar verweerd tegen die vrouwen.” Een 43-jarige timmerman uit Lith heeft zich naar eigen zeggen juist ingehouden bij de geweldsexplosie die vlak voor kerst plaatsvond in Nistelrode. ,,Als ik echt los was gegaan, had het er na afloop wel anders uitgezien.”