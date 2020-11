Moeder van ‘de kleine Sint-Jan’ rust nu bij haar kerkje in Neerlangel

‘De kleine Sint-Jan’ van Neerlangel bekoort in eenvoud

11 september NEERLANGEL - Op de tijdlijn van het oeroude kerkje in Neerlangel is het vieren van 150 jaar herinwijding slechts een magere aanleiding. Het feest dat aanstaande zondag wordt gevierd zal dan ook zeker geen overdadig banket zijn. Eenvoud en soberheid passen beter bij het bedehuis dat zich in deze tijd van ontkerkelijking in een opvallende populariteit mag verheugen.