Moeder van doodgeschoten Peter Netten zet kerstavond ‘voor onze dierbaren’ op poten

Het is idee is op zondag 23 december om 17.00 uur een warm onthaal voor bezoekers te organiseren met warme chocomel. Het kerkhof wordt aangekleed met kaarszakken op de paden. Bedoeling is dat bezoekers lichtjes plaatsen bij de graven.



,,Hoe mooi zou het zijn als we daar ook een koor bij kunnen regelen”, zegt Marie Netten. ,,Daar zijn we nog naar op zoek.”