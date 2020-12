Moeder vermoorde Rik haalt kruis van onbekenden weg op herdenkingsplek: ‘Bang dat de gemeente dan álles weghaalt’

Wereldrei­zi­ger zit vast in Oss: ‘Kajakken in de Lithse Ham is óók heel leuk’

29 november OSS - Ze is overal geweest, Mireille Steegmans (39), of bijna overal. Met haar bedrijfje Kleine Wereldreiziger timmert ze flink aan de weg. Als ze niet aan het reizen is, en dat is sinds de coronacrisis het geval, is ze thuis, en dat is gewoon in Oss.