Moederconcern van Osse Unox-fabriek maatje groter met aanwinst Struik

Aldo van der Laan, Zwanenberg-topman zegt in een persbericht: ,,Samen zijn Zwanenberg en Struik sterker dan ieder voor zich. Er zijn grote synergievoordelen te behalen door deze krachtenbundeling.” Diens Struik-collega René van Drie vult aan: ,,Vandaag de dag is schaalgrootte cruciaal voor succes. Samen vormen de ondernemingen een sterke marktpartij. Zwanenberg is een uitstekende partner voor Struik, want zij is goed thuis in de segmenten waarop Struik zich richt: soepen, sauzen, knakworst en maaltijden.”